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Расписание матчей
Лига наций
Россия - Сербия
Россия - Сербия: обзор матча 03 сентября 2020
Россия
03.09.2020, четверг, 21:45
Лига наций, группа B3, 1 тур
3 : 1
Завершен
Сербия
48'
А. Дзюба (П)
69'
В. Караваев
81'
А. Дзюба
78'
А. Митрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Сербия
85'
Замена
А. Льяич
️️️️
Н. Максимович
ГОЛ! 3:1!
А. Дзюба
81'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Ю. Жирков
80'
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Лазович
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
А. Семенов
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Караваев
Пас отдал
Р. Зобнин
69'
Замена
А. Миранчук
️️️️
З. Бакаев
68'
64'
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Павлович
64'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
С. Милинкович-Савич
58'
Желтая карточка
Н. Максимович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дзюба
48'
46'
Желтая карточка
С. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Антон Шунин
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
5
Неманья Максимович
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
22
Дарко Лазович
ПП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Россия
1
Гилерме
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Сербия
23
Эмил Роков
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
7
Мият Гачинович
АП
21
Филип Джуричич
АП
22
Адем Льяич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
16
Джордже Деспотович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
4-3-2-1
1
Шунин
4
Караваев
14
Джикия
5
Семенов
2
Фернандес
18
Жирков
11
Зобнин
7
Оздоев
17
Бакаев
20
Ионов
22
Дзюба
3-1-3-2-1
1
Дмитрович
19
Максимович
4
Миленкович
3
Павлович
5
Максимович
22
Лазович
6
Гудель
20
Милинкович-Савич
10
Тадич
11
Костич
9
Митрович
5
Семенов
6
Нойштедтер
6
Нойштедтер
5
Семенов
18
Жирков
23
Кузяев
23
Кузяев
18
Жирков
17
Бакаев
21
Миранчук
21
Миранчук
17
Бакаев
3
Павлович
4
Коларов
4
Коларов
3
Павлович
20
Милинкович-Савич
21
Джуричич
21
Джуричич
20
Милинкович-Савич
5
Максимович
22
Льяич
22
Льяич
5
Максимович
Остались в запасе
Россия
Сербия
1
Гилерме
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
23
Эмил Роков
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
7
Мият Гачинович
АП
8
Лука Йович
ЦФ
16
Джордже Деспотович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
4
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
23
Эмил Роков
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
7
Мият Гачинович
АП
8
Лука Йович
ЦФ
16
Джордже Деспотович
ЦФ
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Россия - Сербия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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