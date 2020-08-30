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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Мьёндален
Одд - Мьёндален: обзор матча 30 августа 2020
Одд
30.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
6 : 1
Завершен
Мьёндален
6'
Э. Рууд
14'
М. Бакенга
31'
Э. Рууд (П)
34'
М. Бакенга
68'
Э. Рашани
90+4'
Б. Риса
4'
T. Brochmann
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Мьёндален
ГОЛ! 6:1!
Б. Риса
Пас отдал
Э. Рууд
90'
+4
86'
Желтая карточка
M. Ovenstad
Желтая карточка
Б. Риса
77'
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
Д. Китолано
77'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
K. Jakobsen
76'
75'
Пенальти не реализован!
С. Лизет
ГОЛ! 5:1!
Э. Рашани
Пас отдал
В. Хофф
68'
67'
Замена
S. Solholm Johansen
️️️️
M. Nakkim
61'
Замена
F. Brustad
️️️️
S. Lalle Ibrahim
46'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
T. Brochmann
46'
Замена
W. Sell
️️️️
К. Янсен
46'
Замена
️️️️
Л. Ольден Ларсен
ГОЛ! 4:1!
М. Бакенга
34'
31'
Желтая карточка
J. Solberg
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Рууд
31'
ГОЛ! 2:1!
М. Бакенга
Пас отдал
Э. Рашани
14'
ГОЛ! 1:1!
Э. Рууд
Пас отдал
K. Jakobsen
6'
4'
ГОЛ! 0:1!
T. Brochmann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Мьёндален
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
4-3-1-2
1
Россбах
33
Риса
21
Хаген
4
Бьортуфт
2
Рууд
15
Кааса
15
Хофф
16
Китолано
19
Рашани
90
Бакенга
7
2-1-5
3
Янсен
20
Драгснес
7
Ларсен
7
4
6
5
33
16
Китолано
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
16
Китолано
7
14
14
7
3
Янсен
4
4
3
Янсен
4
15
15
4
7
17
17
7
22
8
8
22
Остались в запасе
Одд
Мьёндален
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
10
Билал Нжие
ПВ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
32
Jorge Vieira
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
10
Билал Нжие
ПВ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Одд - Мьёндален
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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