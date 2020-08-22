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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Русенборг
Мьёндален - Русенборг: обзор матча 22 августа 2020
Мьёндален
22.08.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
0 : 2
Завершен
Русенборг
33'
Г. Осен
42'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Русенборг
Замена
️️️️
S. Lalle Ibrahim
90'
+1
Замена
M. Ovenstad
️️️️
С. Лизет
83'
Желтая карточка
T. Brochmann
82'
77'
Пенальти не реализован!
Д. Исламович
71'
Замена
К. Хольс
️️️️
P. AndrÃ© Helland
71'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Э. Сейде
Замена
T. Brochmann
️️️️
F. Brustad
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
К. Закариассен
Пас отдал
P. AndrÃ© Helland
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Осен
Пас отдал
В. Хеденстад
4'
Желтая карточка
Э. Тагсет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
18
Andreas Hellum
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
6
22
23
Лизет
33
4
4-3-3
1
Лунд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
3
Ховланд
29
Рейтан
16
Закариассен
20
Тагсет
23
Осен
10
9
Исламович
35
Сейде
18
18
8
7
7
8
23
Лизет
17
17
23
Лизет
10
19
Хольс
19
Хольс
10
35
Сейде
19
Бервен
19
Бервен
35
Сейде
Остались в запасе
Мьёндален
Русенборг
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
12
Сандер Тангвик
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Мьёндален - Русенборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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