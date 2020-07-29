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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Одд
Мьёндален - Одд: обзор матча 29 июля 2020
Мьёндален
29.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
0 : 2
Завершен
Одд
42'
Д. Китолано
87'
Д. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Одд
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Китолано
Замена
К. Янсен
️️️️
S. Lalle Ibrahim
86'
80'
Замена
Б. Нжие
️️️️
М. Бакенга
Замена
J. Solberg
️️️️
F. Brustad
72'
46'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
М. Андре Кааса
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Китолано
Пас отдал
Э. Рууд
Замена
W. Sell
️️️️
T. Brochmann
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
18
Andreas Hellum
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
17
7
8
33
15
4-3-1-2
1
Россбах
2
Рууд
4
Бьортуфт
21
Хаген
33
Риса
15
Кааса
15
Хофф
16
Китолано
19
Рашани
7
90
Бакенга
22
3
Янсен
3
Янсен
22
8
6
6
8
7
4
4
7
90
Бакенга
10
Нжие
10
Нжие
90
Бакенга
15
Кааса
14
14
15
Кааса
Остались в запасе
Мьёндален
Одд
18
Andreas Hellum
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Bjørn Mæland
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
18
Andreas Hellum
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Bjørn Mæland
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Мьёндален - Одд
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
Новости команд
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1
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2020.02.07 20:23
1
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
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