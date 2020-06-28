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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Фастав
Теплице - Фастав: обзор матча 28 июня 2020
Теплице
28.06.2020, воскресенье, 15:30
Чехия. Синот Лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Фастав
21'
Я. Ржезничек
65'
Я. Шейбал
79'
Я. Ржезничек
87'
Я. Ржезничек
16'
Т. Пожнар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Фастав
ГОЛ! 4:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
T. Vondrasek
87'
Замена
T. Vondrasek
️️️️
P. Moulis
86'
82'
Замена
P. Martinez
️️️️
M. Hlinka
80'
Замена
O. Bačo
️️️️
R. Matejov
ГОЛ! 3:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
P. Moulis
79'
ГОЛ! 2:1!
Я. Шейбал
Пас отдал
Е. Назаров
65'
61'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Я. Янецки
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
П. Мареш
59'
Замена
M. Radosta
️️️️
J. Mareš
59'
41'
Желтая карточка
A. Dzafic
ГОЛ! 1:1!
Я. Ржезничек
21'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пожнар
Пас отдал
P. Jiráček
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
9
Евгений Назаров
ЦЗ
15
Pavel Cmovs
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
0
A. Dzafic
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
2
Игорь Парадин
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
21
Jakub Emmer
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Фастав
37
Ondřej Bačo
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
4-3-4
9
Назаров
0
25
Мареш
15
2
Шейбал
29
27
Трубац
30
10
11
37
Ржезничек
3-2-3-2
17
31
16
88
3
2
68
Янецки
8
0
88
Пожнар
15
Фантис
11
35
35
11
10
17
17
10
25
Мареш
0
0
25
Мареш
16
37
37
16
88
0
0
88
68
Янецки
44
Джаво
44
Джаво
68
Янецки
Остались в запасе
Теплице
Фастав
2
Игорь Парадин
ЦЗ
21
Jakub Emmer
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
2
Игорь Парадин
ЦЗ
21
Jakub Emmer
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Остались в запасе
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Теплице - Фастав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Фастав
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
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2019.06.28 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
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2020.02.11 10:35
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2017.12.08 08:15
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2017.12.08 07:22
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2017.12.08 06:41
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2017.12.08 06:18
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