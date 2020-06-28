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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Пршибрам
Опава - Пршибрам: обзор матча 28 июня 2020
Опава
28.06.2020, воскресенье, 15:30
Чехия. Синот Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Пршибрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Пршибрам
90'
+5
Желтая карточка
L. Pazdera
90'
+2
Желтая карточка
M. Melichar
78'
Замена
E. Antwi
️️️️
J. Kvida
Замена
P. Zapalač
️️️️
B. Dordic
77'
Замена
Р. Дедич
️️️️
М. Хелешич
77'
74'
Желтая карточка
M. Slepicka
Желтая карточка
M. Hrabina
73'
70'
Желтая карточка
J. Rezek
63'
Замена
L. Pazdera
️️️️
K. Soldat
Замена
M. Sus
️️️️
J. Řezníček
54'
Замена
J. Hnanicek
️️️️
J. Hosek
37'
Желтая карточка
J. Hosek
31'
29'
Замена
M. Skoda
️️️️
М. Полидар
27'
Желтая карточка
М. Полидар
2'
Желтая карточка
K. Soldat
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
90
Jan Hosek
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
21
Vaclav Jurena
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
0
J. Texl
ЦЗ
0
M. Sus
ЦЗ
17
Petr Zapalač
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Пршибрам
9
Lukas Pazdera
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
0
P. Hajek
ЦП
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
0
M. Slepicka
ЦФ
4-5-1
1
9
90
21
20
Хелешич
7
6
10
Соучек
23
2
Гаразим
21
3-2-2-2
25
23
21
Полидар
0
0
8
Зорван
21
0
1
6
0
0
6
23
17
17
23
90
0
0
90
20
Хелешич
33
Дедич
33
Дедич
20
Хелешич
25
9
9
25
15
0
0
15
21
Полидар
0
0
21
Полидар
Остались в запасе
Опава
Пршибрам
22
Kryštof Lasák
ВР
0
J. Texl
ЦЗ
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
P. Hajek
ЦП
0
M. Slepicka
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
0
J. Texl
ЦЗ
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
Остались в запасе
3
Stefan Vilotic
ЦФ
0
P. Hajek
ЦП
0
M. Slepicka
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Опава - Пршибрам
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
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Пршибрам
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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