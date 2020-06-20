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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Сигма
Пршибрам - Сигма: обзор матча 20 июня 2020
Пршибрам
20.06.2020, суббота, 16:30
Чехия. Синот Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сигма
33'
M. Skoda (П)
62'
J. Tregler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Сигма
Замена
M. Slepicka
️️️️
Ф. Зорван
82'
Замена
K. Soldat
️️️️
J. Kvida
81'
72'
Замена
M. Sladký
️️️️
Д. Гоушка
72'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
М. Хытил
Замена
L. Pazdera
️️️️
M. Skoda
70'
Желтая карточка
М. Полидар
67'
Замена
M. Jindracek
️️️️
E. Antwi
63'
ГОЛ! 2:0!
J. Tregler
62'
46'
Замена
P. Gonzalez
️️️️
Š. Falta
41'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
M. Kerbr
Желтая карточка
S. Drame
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Skoda
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
37
Milan Kerbr
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
20
Šimon Falta
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пршибрам
9
Lukas Pazdera
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
M. Slepicka
ЦФ
0
M. Jindracek
ЦФ
77
Jan Dil
ЦФ
Сигма
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
3-2-3-2
0
20
21
Полидар
23
44
8
Зорван
0
21
0
1
3-2-4
30
Мандоус
37
21
Змозла
0
32
21
Емелка
19
20
13
Хытил
8
Гоушка
0
9
9
0
15
25
25
15
8
Зорван
0
0
8
Зорван
0
0
0
0
20
93
93
20
8
Гоушка
22
22
8
Гоушка
37
39
Юлиш
39
Юлиш
37
13
Хытил
23
23
13
Хытил
Остались в запасе
Пршибрам
Сигма
28
D. Simek
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
77
Jan Dil
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
28
D. Simek
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
77
Jan Dil
ЦФ
Остались в запасе
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Пршибрам - Сигма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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