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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Шахтер
Десна - Шахтер: обзор матча 12 июля 2020
Десна
12.07.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
45
Денис Фаворов
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Десна
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-3-1-3
45
Фаворов
4
Гитченко
32
Имереков
5
Тамм
8
37
14
Западня
5
Тотовицкий
17
Кузык
44
9
Филиппов
4-1-1-3-1
30
Пятов
50
Болбат
27
Кривцов
44
Витао
17
Додо
27
Степаненко
8
Майкон
11
Тете
10
Патрик
10
Соломон
11
Фернандо
Остались в запасе
Десна
Шахтер
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Десна - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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