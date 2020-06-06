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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Десна
Шахтер - Десна: обзор матча 06 июня 2020
Шахтер
06.06.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 3 тур
3 : 2
Завершен
Десна
4'
Фернандо
25'
Марлос
51'
Марлос
32'
Д. Фаворов (П)
88'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Десна
88'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Будковский
Желтая карточка
М. Антонио
87'
86'
Замена
D. Khlyobas
️️️️
А. Филиппов
84'
Желтая карточка
Ф. Будковский
82'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
Замена
А. Мораес
️️️️
Фернандо
79'
75'
Замена
В. Ермаков
️️️️
A. Dombrovskiy
Замена
М. Соломон
️️️️
Марлос
74'
74'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
О. Кузык
Замена
Тете
️️️️
Тайсон
74'
66'
Замена
Е. Картушов
️️️️
Й. Тамм
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Патрик
59'
ГОЛ! 3:1!
Марлос
51'
47'
Замена
А. Гитченко
️️️️
А. Тотовицкий
32'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Фаворов
28'
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
ГОЛ! 2:0!
Марлос
Пас отдал
А. Патрик
25'
Пенальти не реализован!
Марлос
24'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
Додо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тайсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Десна
45
Денис Фаворов
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
44
Evgeny Past
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
14
Артур Западня
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Трубин
31
Исмаили
27
Кривцов
22
Матвиенко
17
Додо
27
Степаненко
8
Антонио
11
Тайсон
10
Патрик
10
Марлос
11
Фернандо
3-3-2-3
45
Фаворов
5
Тамм
32
Имереков
45
Калитвинцев
8
37
5
Тотовицкий
77
Мостовой
9
Филиппов
17
Кузык
44
10
Марлос
10
Соломон
10
Соломон
10
Марлос
11
Тайсон
11
Тете
11
Тете
11
Тайсон
10
Патрик
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Патрик
11
Фернандо
18
Мораес
18
Мораес
11
Фернандо
8
3
Ермаков
3
Ермаков
8
5
Тотовицкий
4
Гитченко
4
Гитченко
5
Тотовицкий
5
Тамм
11
Картушов
11
Картушов
5
Тамм
17
Кузык
28
Будковский
28
Будковский
17
Кузык
9
Филиппов
13
13
9
Филиппов
Остались в запасе
Шахтер
Десна
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
72
Igor Litovka
ВР
14
Артур Западня
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
14
Артур Западня
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Шахтер - Десна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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