Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Денизлиспор
Истанбул Башакшехир - Денизлиспор: обзор матча 07 июля 2020
Истанбул Башакшехир
07.07.2020, вторник, 21:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Денизлиспор
65'
Э. Кривелли
78'
Э. Вишча (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Денизлиспор
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Вишча
90'
Замена
Робиньо
️️️️
М. Топал
85'
Желтая карточка
М. Топал
83'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Алексич
80'
Замена
М. Текдемир
️️️️
И. Кахведжи
80'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Э. Кривелли
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Вишча
78'
74'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
И. Сакей
68'
Замена
Ã. Ãek
️️️️
R. Niyaz
ГОЛ! 1:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
И. Кахведжи
65'
Желтая карточка
К. Понк
42'
36'
Желтая карточка
Z. Bergdich
Желтая карточка
Г. Клиши
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Денизлиспор
25
Tolgahan Acar
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Гюнок
37
Шкртел
26
Понк
9
Алексич
3
Клиши
80
Кайсара
5
Топал
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
4-4-2
25
22
15
21
18
Явру
10
9
22
Муравски
5
Сакей
11
20
17
Кахведжи
21
Текдемир
21
Текдемир
17
Кахведжи
9
Алексич
19
Озкан
19
Озкан
9
Алексич
27
Кривелли
11
Элиа
11
Элиа
27
Кривелли
5
Топал
70
Робиньо
70
Робиньо
5
Топал
10
Вишча
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
10
Вишча
20
60
60
20
5
Сакей
19
Эступиньян
19
Эступиньян
5
Сакей
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Денизлиспор
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Денизлиспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Денизлиспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+