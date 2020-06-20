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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Бешикташ
Денизлиспор - Бешикташ: обзор матча 20 июня 2020
Денизлиспор
20.06.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 5
Завершен
Бешикташ
53'
О. Эступиньян
10'
Б. Йылмаз
61'
Г. Генюл
67'
Д. Н'Куду
75'
А. Льяич
78'
A. Diaby
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Бешикташ
Замена
S. Ben Youssef
️️️️
M. Yumlu
89'
Замена
M. Ozkal
️️️️
O. Yilmaz
85'
82'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
А. Льяич
81'
Замена
У. Найир
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Ã. Ãek
️️️️
M. Kibong Mbamba
79'
78'
ГОЛ! 1:5!
A. Diaby
Пас отдал
М. Эль-Ненни
75'
ГОЛ! 1:4!
А. Льяич
Пас отдал
Б. Йылмаз
68'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Д. Н'Куду
68'
Замена
E. Kaya
️️️️
В. Руис
67'
ГОЛ! 1:3!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Б. Йылмаз
Желтая карточка
O. Yilmaz
62'
61'
ГОЛ! 1:2!
Г. Генюл
Пас отдал
А. Хатчинсон
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
Р. Муравски
53'
Замена
S. SahintÃ¼rk
️️️️
O. Sahan
46'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
H. Sacko
46'
Желтая карточка
M. Kibong Mbamba
45'
+2
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
25
Tolgahan Acar
ВР
2
Tiago Lopes
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
6
Marc Kibong Mbamba
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
27
Jeremain Lens
ЦФ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
21
Abdoulay Diaby
ЦФ
4-5-1
25
2
15
21
22
22
Муравски
6
9
70
10
11
4-2-1-3
30
Дестаноглу
3
Роко
4
Руис
33
Йилмаз
77
Генюл
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
22
Льяич
14
Н'Куду
27
17
Йылмаз
22
5
5
22
6
60
60
6
15
0
0
15
70
11
11
70
9
19
Эступиньян
19
Эступиньян
9
4
Руис
12
12
4
Руис
22
Льяич
8
Йилмаз
8
Йилмаз
22
Льяич
17
Йылмаз
14
Найир
14
Найир
17
Йылмаз
14
Н'Куду
19
Бойд
19
Бойд
14
Н'Куду
Остались в запасе
Денизлиспор
Бешикташ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Денизлиспор - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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