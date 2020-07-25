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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 25 июля 2020
Цюрих
25.07.2020, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
16'
Б. Кололли
2'
Ж. Квинтийя (П)
48'
С. Иттен
75'
Ж. Гуйемено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
Красная карточка
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
90'
+4
Желтая карточка
Б. Крамер
90'
+2
80'
Замена
V. Rufli
️️️️
Л. Гертлер
Замена
С. Сом
️️️️
M. Kempter
77'
75'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Л. Гертлер
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
А. Маркезано
67'
Желтая карточка
Х. Криэциу
59'
48'
ГОЛ! 1:2!
С. Иттен
46'
Замена
Э. Демирович
️️️️
А. Бакайоко
46'
Замена
С. Иттен
️️️️
A. Ribeiro
31'
Желтая карточка
A. Ribeiro
29'
Желтая карточка
Л. Гертлер
Желтая карточка
Б. Кололли
21'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кололли
16'
13'
Желтая карточка
Я. Летар
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Квинтийя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
99
Vincent Rufli
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-1-3-2
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
24
27
Рюгг
71
Криэциу
8
Домджони
19
Маркезано
10
Кололли
9
Крамер
43
4-4-2
1
Зиги
30
Хефти
14
Летар
20
Стержиу
28
Мухайм
88
Квинтийя
26
21
Гуйемено
16
Гертлер
7
Бакайоко
19
24
19
Сом
19
Сом
24
19
Маркезано
27
27
19
Маркезано
16
Гертлер
99
99
16
Гертлер
7
Бакайоко
9
Демирович
9
Демирович
7
Бакайоко
19
10
Иттен
10
Иттен
19
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
8
Стефан Сейлер
ЦП
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
33
Джонатан Клинсман
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
8
Стефан Сейлер
ЦП
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
7
Adrian Winter
ЦП
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
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2 : 2
22.11.2026
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Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
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2 : 1
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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