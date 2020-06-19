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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 19 июня 2020
Севилья
19.06.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
89'
Замена
Р. Пуч
️️️️
И. Ракитич
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
84'
79'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Видаль
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
69'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
69'
63'
Замена
Артур
️️️️
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Э. Банега
62'
Замена
Сусо
️️️️
М. Эль-Хаддади
59'
Замена
Э. Банега
️️️️
О. Торрес
46'
45'
+4
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Фернандо
45'
+4
39'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
С. Регилон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
34
Диего Карлос
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
2
Клеман Лангле
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Вацлик
3
Регилон
23
Кунде
16
Навас
5
Фернандо
34
Карлос
8
Торрес
19
Хордан
7
Окампос
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
4-3-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
18
Альба
5
Бускетс
3
Пике
11
Ракитич
2
Лангле
23
Видаль
10
Месси
9
Суарес
22
Брейтуэйт
8
Торрес
11
Банега
11
Банега
8
Торрес
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
22
Брейтуэйт
6
Артур
6
Артур
22
Брейтуэйт
11
Ракитич
10
Пуч
10
Пуч
11
Ракитич
23
Видаль
7
Гризманн
7
Гризманн
23
Видаль
Остались в запасе
Севилья
Барселона
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Алекс Кольядо
ПВ
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Севилья - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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