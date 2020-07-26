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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Тондела
Морейренcе - Тондела: обзор матча 26 июля 2020
Морейренcе
26.07.2020, воскресенье, 21:30
Португалия. Примейра, 34 тур
1 : 2
Завершен
Тондела
70'
J. AurÃ©lio
45'
Ж. Педру (П)
90'
Пепелу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Тондела
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мурильо
Желтая карточка
P. Nuno
90'
+3
90'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Пепелу
Желтая карточка
С. Витория
88'
Замена
N.
️️️️
F. Abreu
84'
Замена
P. Nuno
️️️️
Габриэлзиньо
84'
81'
Замена
R.
️️️️
Ж. Педру
ГОЛ! 1:1!
J. AurÃ©lio
Пас отдал
Н. Сантуш
70'
67'
Замена
R.
️️️️
T. Strkalj
Замена
Ф. Соареш
️️️️
A. Soares
62'
46'
Замена
R. Valente
️️️️
J. Rubio Toro
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Педру
Желтая карточка
А. Конте
44'
27'
Желтая карточка
J. Rubio Toro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
23
Rafik Halliche
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
16
Сори Мане
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Морейренcе
88
Pedro Trigueira
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
18
NenÃª
ЦФ
Тондела
33
Марко Петкович
ЦЗ
0
R. Valente
ЦП
13
Diogo Silva
ЦФ
17
Joao Reis
ЦФ
4
Jota
ЦФ
30
Richard
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-4-1-1
14
Пасинато
2
23
5
Конте
19
Витория
16
Мане
10
Сантуш
11
Сингх
6
11
Габриэлзиньо
29
4-5-1
30
Ниасс
18
Муфи
19
Алмейда
14
Сампайо
23
18
Пепелу
7
Мурильо
8
Педру
8
5
19
11
Габриэлзиньо
27
27
11
Габриэлзиньо
6
22
Соареш
22
Соареш
6
29
18
18
29
8
0
0
8
8
Педру
30
30
8
Педру
19
19
19
19
Остались в запасе
Морейренcе
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
13
Diogo Silva
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
17
Joao Reis
ЦФ
4
Jota
ЦФ
33
Марко Петкович
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
Остались в запасе
13
Diogo Silva
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
17
Joao Reis
ЦФ
4
Jota
ЦФ
33
Марко Петкович
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Морейренcе - Тондела
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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