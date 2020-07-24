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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра: обзор матча 24 июля 2020
Жил Висенте
24.07.2020, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 34 тур
3 : 3
Завершен
Пасуш де Феррейра
16'
Родригао
21'
Б. Краев
67'
Лоуренси
10'
Маракас
29'
D. Tanque
50'
М. Джалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
89'
Замена
Л. Карлос
️️️️
Ж. Амарал
Желтая карточка
Ж. Афонсо
83'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Б. Краев
82'
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
A. Pinto
81'
74'
Замена
Уилтон
️️️️
A. Castanheira (pen.)
Желтая карточка
И. Ногейра
72'
ГОЛ! 3:3!
Лоуренси
Пас отдал
Родригао
67'
67'
Замена
М. Диаби
️️️️
Педринью
67'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
М. Джалу
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
W. Soares
65'
50'
ГОЛ! 2:3!
М. Джалу
Пас отдал
Ж. Амарал
49'
Желтая карточка
М. Джалу
44'
Желтая карточка
D. Tanque
Желтая карточка
Родригао
41'
29'
ГОЛ! 2:2!
D. Tanque
Пас отдал
Б. Сантос
ГОЛ! 2:1!
Б. Краев
21'
ГОЛ! 1:1!
Родригао
Пас отдал
Р. Рибейру
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Маракас
Пас отдал
Ж. Амарал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
3
William Soares
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Пасуш де Феррейра
23
Marco Sousa
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
8
Педринью
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Жил Висенте
94
Bruno
ВР
23
Edwin Banguera
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Пасуш де Феррейра
6
Bruno Teles
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
29
Vasco Rocha
ЦП
12
Ze Oliveira
ЦФ
4
Andre Micael
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
8
Welthon
ЦФ
4-3-3
33
78
40
Ногейра
26
Фернандеш
5
Родригао
5
Гонсалвеш
3
23
Краев
20
Рибейру
10
16
Лино
3-4-1-2
23
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Рябчук
30
Сантос
46
Эустакиу
8
Педринью
7
20
Джалу
7
Амарал
99
78
2
Фонсека
2
Фонсека
78
3
21
Афонсо
21
Афонсо
3
23
Краев
6
Карвальо
6
Карвальо
23
Краев
8
Педринью
44
Диаби
44
Диаби
8
Педринью
7
Амарал
22
Карлос
22
Карлос
7
Амарал
7
9
Уилтон
9
Уилтон
7
20
Джалу
7
Феррейра
7
Феррейра
20
Джалу
Остались в запасе
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
94
Bruno
ВР
23
Edwin Banguera
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
12
Ze Oliveira
ЦФ
4
Andre Micael
ЦФ
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
94
Bruno
ВР
23
Edwin Banguera
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
Остались в запасе
12
Ze Oliveira
ЦФ
4
Andre Micael
ЦФ
6
Bruno Teles
ЦЗ
29
Vasco Rocha
ЦП
8
Welthon
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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