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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 28 июля 2020
Интер
28.07.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
11'
Д. Д'Амброзио
74'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
Замена
К. Эриксен
️️️️
Б. Валеро
89'
Замена
В. Мозес
️️️️
Р. Лукаку
89'
84'
Замена
К. Малку
️️️️
Э. Хюсай
83'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Милик
80'
Желтая карточка
И. Лосано
Замена
Э. Янг
️️️️
К. Бираги
80'
Желтая карточка
К. Бираги
77'
75'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
74'
65'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
65'
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
Замена
Д. Годин
️️️️
А. Кандрева
60'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
60'
Желтая карточка
Н. Барелла
55'
Желтая карточка
М. Брозович
45'
+4
Желтая карточка
А. Санчес
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
К. Бираги
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
3
Бираги
6
де Врей
95
Бастони
33
Д'Амброзио
77
Брозович
6
Валеро
23
Барелла
87
Кандрева
4
Санчес
9
Лукаку
4-3-2-1
1
Мерет
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
6
Мариу Руй
6
Демме
99
Эльмас
7
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
30
Милик
3
Бираги
15
Янг
15
Янг
3
Бираги
87
Кандрева
2
Годин
2
Годин
87
Кандрева
6
Валеро
24
Эриксен
24
Эриксен
6
Валеро
9
Лукаку
11
Мозес
11
Мозес
9
Лукаку
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
4
Хюсай
24
Малку
24
Малку
4
Хюсай
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
30
Милик
7
Кальехон
7
Кальехон
30
Милик
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
Остались в запасе
Интер
Наполи
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Интер - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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