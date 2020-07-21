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Уотфорд - Манчестер Сити
Уотфорд - Манчестер Сити: обзор матча 21 июля 2020
Уотфорд
21.07.2020, вторник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
31'
Р. Стерлинг
40'
Р. Стерлинг
63'
Ф. Фоден
66'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Сити
Желтая карточка
У. Хьюз
90'
+1
Замена
А. Масина
️️️️
Р. Перейра
87'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
А. Дукуре
82'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
80'
74'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Э. Ляпорт
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Т. Дини
67'
66'
ГОЛ! 0:4!
Э. Ляпорт
Пас отдал
К. Де Брюйне
65'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Уокер
65'
Замена
Р. Марез
️️️️
Р. Стерлинг
63'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
40'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
40'
Пенальти не реализован!
Р. Стерлинг
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
4-3-2-1
12
Фостер
5
Мариаппа
27
Кабаселе
15
Доусон
17
Фемения
19
Хьюз
6
Дукуре
8
Клеверли
37
Перейра
7
Сарр
14
Дини
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
24
Гарсия
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
20
Силва
6
Дукуре
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Дукуре
37
Перейра
25
Масина
25
Масина
37
Перейра
14
Дини
18
Уэлбек
18
Уэлбек
14
Дини
2
Уокер
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Уокер
14
Ляпорт
6
Стоунз
6
Стоунз
14
Ляпорт
19
Стерлинг
26
Марез
26
Марез
19
Стерлинг
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Сити
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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