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Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 08 июля 2020
Шеффилд Юнайтед
08.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
90+4'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
ГОЛ! 1:0!
Д. Иган
Пас отдал
О. Норвуд
90'
+4
79'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
А. Траоре
Замена
Р. Живкович
️️️️
Б. Шарп
71'
Желтая карточка
Э. Стивенс
63'
Замена
Л. Муссе
️️️️
О. МакБарни
49'
Желтая карточка
Д. О'Коннелл
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
23
Осборн
16
Берге
10
Норвуд
32
Балдок
9
МакБарни
14
Шарп
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
9
МакБарни
11
Муссе
11
Муссе
9
МакБарни
14
Шарп
34
Живкович
34
Живкович
14
Шарп
24
Траоре
18
Дендокер
18
Дендокер
24
Траоре
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
9
Леонардо Кампана
ЦФ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
9
Леонардо Кампана
ЦФ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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