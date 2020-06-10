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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Сигма
Млада Болеслав - Сигма: обзор матча 10 июня 2020
Млада Болеслав
10.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Сигма
30'
Д. Гоушка
90+3'
M. Kerbr
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Сигма
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
M. Kerbr
87'
Замена
J. Sterba
️️️️
Д. Гоушка
87'
Замена
M. Kerbr
️️️️
М. Хытил
Замена
V. Stransky
️️️️
M. Hubínek
83'
81'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
P. Gonzalez
Желтая карточка
O. Mazuch
79'
69'
Замена
О. Змозла
️️️️
Л. Юлиш
69'
Замена
М. Гала
️️️️
Š. Falta
Желтая карточка
Т. Ладра
63'
54'
Желтая карточка
V. Benes
Замена
Д. Дудера
️️️️
D. Masek
46'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
Д. Яношек
46'
Замена
D. Pudil
️️️️
А. Татаев
35'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гоушка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
20
Michael Hubínek
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
7
Радим Брейте
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
0
D. Pudil
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Сигма
30
Miloš Buchta
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
37
Milan Kerbr
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
4-3-3
13
Стейскал
5
Татаев
30
Зелены
12
3
20
32
Будински
39
Яношек
23
Клима
6
18
Ладра
4-5-1
30
Мандоус
20
21
21
Емелка
32
7
Брейте
8
Гоушка
13
Хытил
22
93
39
Юлиш
5
Татаев
0
0
5
Татаев
39
Яношек
22
Фулнек
22
Фулнек
39
Яношек
6
23
Дудера
23
Дудера
6
20
12
12
20
20
17
Гала
17
Гала
20
39
Юлиш
21
Змозла
21
Змозла
39
Юлиш
8
Гоушка
15
15
8
Гоушка
13
Хытил
37
37
13
Хытил
93
23
23
93
Остались в запасе
Млада Болеслав
Сигма
33
Jan Seda
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
30
Miloš Buchta
ВР
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Остались в запасе
30
Miloš Buchta
ВР
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Млада Болеслав - Сигма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
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