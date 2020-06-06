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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Пршибрам
Фастав - Пршибрам: обзор матча 06 июня 2020
Фастав
06.06.2020, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Пршибрам
39'
Т. Пожнар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Пршибрам
Замена
O. Azackij
️️️️
Т. Пожнар
89'
78'
Замена
️️️️
E. Antwi
Желтая карточка
L. Bartosak
71'
69'
Замена
M. Skoda
️️️️
M. Cmiljanovic
69'
Замена
D. Pinc
️️️️
K. Soldat
Желтая карточка
M. Hlinka
68'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Я. Янецки
63'
46'
Замена
Ф. Зорван
️️️️
M. Slepicka
Желтая карточка
В. Чантуришвили
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Пожнар
39'
35'
Желтая карточка
S. Drame
11'
Замена
K. Soldat
️️️️
J. Rezek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
0
A. Dzafic
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пршибрам
9
Lukas Pazdera
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
0
M. Slepicka
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Пршибрам
25
Karel Soldat
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
4-5-1
17
3
16
88
2
18
Чедидла
0
8
68
Янецки
7
Чантуришвили
88
Пожнар
3-2-2-2
20
21
Полидар
0
44
32
21
0
0
1
88
Пожнар
5
5
88
Пожнар
68
Янецки
44
Джаво
44
Джаво
68
Янецки
21
25
25
21
0
8
Зорван
8
Зорван
0
0
0
0
0
0
0
Остались в запасе
Фастав
Пршибрам
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
15
Jan Kvida
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
15
Jan Kvida
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Фастав - Пршибрам
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Пршибрам
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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