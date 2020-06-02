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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Фастав
Млада Болеслав - Фастав: обзор матча 02 июня 2020
Млада Болеслав
02.06.2020, вторник, 19:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Фастав
24'
Л. Будински
21'
А. Татаев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Фастав
Желтая карточка
M. Hubínek
89'
Замена
M. Hubínek
️️️️
M. Túlio
86'
Желтая карточка
M. Túlio
81'
77'
Замена
O. Azackij
️️️️
Я. Янецки
Замена
T. Wágner
️️️️
И. Клима
74'
71'
Желтая карточка
A. Dzafic
66'
Замена
L. Bartosak
️️️️
R. Matejov
66'
Замена
A. Dzafic
️️️️
А. Фантис
46'
Замена
Т. Пожнар
️️️️
Л. Джаво
Замена
D. Masek
️️️️
Д. Дудера
46'
Желтая карточка
Д. Дудера
28'
ГОЛ! 1:1!
Л. Будински
Пас отдал
И. Клима
24'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Татаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Фастав
17
Stanislav Dostal
ВР
3
Petr Buchta
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
15
Tomáš Wágner
ЦФ
Фастав
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
0
A. Dzafic
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
3-2-3-2
13
Стейскал
30
Зелены
39
Клима
5
Татаев
12
39
Крапка
39
Яношек
23
Дудера
32
Будински
23
Клима
18
Ладра
4-4-2
17
2
16
88
3
18
Чедидла
7
Чантуришвили
8
68
Янецки
44
Джаво
15
Фантис
12
20
20
12
23
Дудера
6
6
23
Дудера
23
Клима
15
15
23
Клима
68
Янецки
5
5
68
Янецки
16
31
31
16
15
Фантис
0
0
15
Фантис
44
Джаво
88
Пожнар
88
Пожнар
44
Джаво
Остались в запасе
Млада Болеслав
Фастав
33
Jan Seda
ВР
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
44
Шейк Конде
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Остались в запасе
44
Шейк Конде
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Млада Болеслав - Фастав
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Млада Болеслав
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