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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Бордо
Монпелье - Бордо: обзор матча 16 декабря 2009
Монпелье
16.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
58'
Жуссие
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Бордо
+3
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Ж. Марво
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Замена
Л. Компан
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Я. Плашил
️️️️
Й. Гуффран
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
С. Камара
ГОЛ! 0:1!
Жуссие
Желтая карточка
М. Шамах
Пенальти не реализован!
Й. Гуркюфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
6
Жорис Марво
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
34
Ненад Джодич
(К)
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЛП
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ПП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
12
Алу Диарра
(К)
ОП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
94
Йоан Гуффран
ЛФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
20
Жуссие
РФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
6
Марво
4
Спахич
34
Джодич
2
Янга-Мбива
20
Бельханда
8
Коста
14
Пито
19
Женешам
31
Монтаньо
19
Камара
4-1-1-1-3
16
Каррассо
21
Шальме
22
Сане
27
Планюс
14
Тремулинас
12
Диарра
6
Фернандо
8
Гуркюфф
20
Жуссие
27
Шамах
94
Гуффран
20
Бельханда
10
Компан
10
Компан
20
Бельханда
6
Марво
23
Саихи
23
Саихи
6
Марво
19
Камара
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
19
Камара
94
Гуффран
18
Плашил
18
Плашил
94
Гуффран
Остались в запасе
Монпелье
Бордо
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Монпелье - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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