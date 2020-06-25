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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 25 июня 2020
Санкт-Галлен
25.06.2020, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Цюрих
31'
V. Rufli (АГ)
64'
Т. Айегун
86'
Б. Кололли
90+1'
Т. Айегун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Т. Айегун
Пас отдал
М. Махи
88'
Замена
A. Winter
️️️️
Б. Кололли
86'
ГОЛ! 0:3!
Б. Кололли
Пас отдал
М. Махи
85'
Желтая карточка
Б. Кололли
Замена
М. Мухайм
️️️️
V. Rufli
67'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
F. Alves
67'
65'
Желтая карточка
Т. Айегун
64'
ГОЛ! 0:2!
Т. Айегун
Пас отдал
М. Махи
59'
Замена
М. Махи
️️️️
Б. Крамер
59'
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
А. Маркезано
Замена
F. Alves
️️️️
Я. Летар
46'
46'
Замена
С. Сом
️️️️
Т. Домджони
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Ж. Гуйемено
46'
38'
Желтая карточка
Б. Крамер
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
V. Rufli
Желтая карточка
В. Руис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
26
Tim Staubli
ЦП
14
Fabiano Alves
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
8
Vasilije Janjicic
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
4-4-2
1
Зиги
14
Летар
20
Стержиу
99
30
Хефти
16
Гертлер
30
Руис
21
Гуйемено
88
Квинтийя
9
Демирович
10
Иттен
4-1-4-1
25
Брехнер
24
4
Омераджич
27
Рюгг
5
Натан
71
Криэциу
19
Маркезано
15
Айегун
8
Домджони
10
Кололли
9
Крамер
99
28
Мухайм
28
Мухайм
99
14
Летар
14
14
14
Летар
21
Гуйемено
19
19
21
Гуйемено
7
Бакайоко
7
Бакайоко
9
Крамер
10
Махи
10
Махи
9
Крамер
19
Маркезано
27
27
19
Маркезано
10
Кололли
7
7
10
Кололли
8
Домджони
19
Сом
19
Сом
8
Домджони
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
8
Vasilije Janjicic
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
Остались в запасе
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
8
Vasilije Janjicic
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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