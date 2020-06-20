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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Санкт-Галлен
Сьон - Санкт-Галлен: обзор матча 20 июня 2020
Сьон
20.06.2020, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
90+3'
П. Касами (П)
20'
С. Иттен
53'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Санкт-Галлен
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Касами
90'
+3
79'
Замена
F. Alves
️️️️
V. Rufli
Желтая карточка
П. Касами
78'
72'
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Э. Демирович
72'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
️️️️
А. Гргич
71'
Замена
Д. Каваре
️️️️
К. Масейрас
71'
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Иттен
Пас отдал
С. Хефти
47'
Желтая карточка
С. Иттен
Желтая карточка
J. Ruiz
38'
Желтая карточка
Б. Ндойе
33'
31'
Желтая карточка
Л. Гертлер
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Иттен
Пас отдал
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Patrick
ЦФ
33
Эрмир Леньяни
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Сьон
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
99
Arien Kabashi
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
76
Итаитинга
ЦФ
Санкт-Галлен
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
14
Fabiano Alves
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
17
Angelo Campos
ЦФ
4-4-2
18
Фикеншер
5
19
Бамерт
5
23
Масейрас
34
Ндойе
8
Гргич
7
Факкинетти
23
Касами
33
Леньяни
9
4-4-2
1
Зиги
30
Хефти
23
Фазлийи
99
20
Стержиу
88
Квинтийя
30
Руис
21
Гуйемено
16
Гертлер
9
Демирович
10
Иттен
23
Масейрас
15
Каваре
15
Каваре
23
Масейрас
99
14
14
99
9
Демирович
19
19
9
Демирович
21
Гуйемено
7
Бакайоко
7
Бакайоко
21
Гуйемено
Остались в запасе
Сьон
Санкт-Галлен
1
Антон Митрюшкин
ВР
99
Arien Kabashi
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Angelo Campos
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
99
Arien Kabashi
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
76
Итаитинга
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Angelo Campos
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Сьон - Санкт-Галлен
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Сьон
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Люцерн
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31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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