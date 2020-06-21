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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 21 июня 2020
Интер
21.06.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
10'
Р. Лукаку
33'
Л. Мартинес
53'
М. Торсбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
90'
+3
Желтая карточка
Р. Виейра
Желтая карточка
Р. Гальярдини
90'
Желтая карточка
Б. Валеро
86'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
83'
81'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Бертолаччи
81'
Замена
Р. Виейра
️️️️
К. Линетти
Замена
Б. Валеро
️️️️
К. Эриксен
79'
76'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
А. ла Гумина
Замена
К. Бираги
️️️️
Э. Янг
74'
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Кандрева
73'
69'
Замена
М. Лери
️️️️
Я. Янкто
69'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Г. Рамирес
64'
Желтая карточка
М. Торсбю
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Торсбю
Желтая карточка
Л. Мартинес
48'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Кандрева
33'
22'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Эриксен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
24
Кристиан Эриксен
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
15
Янг
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
21
Гальярдини
23
Барелла
87
Кандрева
10
Мартинес
9
Лукаку
24
Эриксен
4-4-1-1
25
Аудеро
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
29
Мурру
91
Бертолаччи
17
Линетти
2
Торсбю
21
Янкто
11
Рамирес
27
ла Гумина
15
Янг
3
Бираги
3
Бираги
15
Янг
24
Эриксен
6
Валеро
6
Валеро
24
Эриксен
87
Кандрева
11
Мозес
11
Мозес
87
Кандрева
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
21
Янкто
7
Лери
7
Лери
21
Янкто
11
Рамирес
23
Депаоли
23
Депаоли
11
Рамирес
17
Линетти
14
Виейра
14
Виейра
17
Линетти
91
Бертолаччи
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
91
Бертолаччи
27
ла Гумина
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
27
ла Гумина
Остались в запасе
Интер
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
30
Владимиро Фальконе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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