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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Аустрия
Санкт-Пельтен - Аустрия: обзор матча 06 июня 2020
Санкт-Пельтен
06.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия
74'
Р. Любичич
3'
М. Саркария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Аустрия
Вторая желтая
Р. Любичич
90'
+1
85'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
С. Звиршитц
Замена
G. Davies
️️️️
D. Luxbacher
80'
ГОЛ! 1:1!
Р. Любичич
Пас отдал
D. Luxbacher
74'
68'
Желтая карточка
К. Моншейн
63'
Замена
К. Моншейн
️️️️
B. Edomwonyi
63'
Замена
П. Виммер
️️️️
Б. Пихлер
Замена
N. Meister
️️️️
D. Schutz
59'
Замена
P. Kwang-Ryong
️️️️
К. Бурк
59'
Желтая карточка
К. Бурк
55'
Желтая карточка
M. Rasner
47'
46'
Замена
Э. Палмер-Браун
️️️️
M. Madl
Желтая карточка
Р. Любичич
45'
37'
Замена
F. Klein
️️️️
А. Поульсен
Замена
M. Rasner
️️️️
С. Инголич
35'
17'
Желтая карточка
M. Madl
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Саркария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
4
Dominik Hofbauer
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Санкт-Пельтен
32
Thomas Vollnhofer
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
0
G. Davies
ЦП
8
Martin Rasner
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
9
Pak Kwang-Ryong
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
3-4-3
1
4
Кларер
33
17
Мухамедбегович
25
Инголич
10
Любичич
44
4
7
Бурк
10
20
4-5-1
1
Пенц
30
6
Боркович
2
Поульсен
15
Звиршитц
36
Фиц
25
Эбнер
11
Саркария
11
Пихлер
8
Джегго
34
10
0
0
10
25
Инголич
8
8
25
Инголич
20
0
0
20
7
Бурк
9
9
7
Бурк
2
Поульсен
17
17
2
Поульсен
30
14
Палмер-Браун
14
Палмер-Браун
30
15
Звиршитц
10
10
15
Звиршитц
11
Пихлер
8
Виммер
8
Виммер
11
Пихлер
34
14
Моншейн
14
Моншейн
34
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Аустрия
32
Thomas Vollnhofer
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
99
Мирко Кос
ВР
7
Maximilian Sax
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
32
Thomas Vollnhofer
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
7
Maximilian Sax
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Санкт-Пельтен - Аустрия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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