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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Наполи
Барселона - Наполи: обзор матча 08 августа 2020
Барселона
08.08.2020, суббота, 22:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Наполи
10'
К. Лангле
23'
Л. Месси
45+1'
Л. Суарес (П)
45+5'
Л. Инсинье (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Наполи
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Л. Суарес
90'
+3
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+2
Замена
Мончу
️️️️
А. Гризманн
84'
79'
Замена
А. Милик
️️️️
Л. Инсинье
79'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
70'
Замена
И. Лосано
️️️️
П. Зелински
70'
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кальехон
60'
Желтая карточка
П. Зелински
46'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Инсинье
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Суарес
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Лангле
Пас отдал
И. Ракитич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
6
Роберто
21
де Йонг
11
Ракитич
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
4-1-2-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
6
Мариу Руй
6
Демме
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
9
Суарес
23
Фирпо
23
Фирпо
9
Суарес
7
Гризманн
6
Мончу
6
Мончу
7
Гризманн
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
7
Кальехон
21
Политано
21
Политано
7
Кальехон
7
Зелински
11
Лосано
11
Лосано
7
Зелински
10
Инсинье
30
Милик
30
Милик
10
Инсинье
Остались в запасе
Барселона
Наполи
31
Ансу Фати
ЛВ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Барселона - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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Новости команд
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Барселона
Наполи
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
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