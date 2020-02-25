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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Барселона
Наполи - Барселона: обзор матча 25 февраля 2020
Наполи
25.02.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
30'
Д. Мертенс
57'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Барселона
90'
+3
Замена
К. Лангле
️️️️
Ж. Пике
90'
+2
Травма
Ж. Пике
Желтая карточка
М. Руй
89'
89'
Вторая желтая
А. Видаль
89'
Желтая карточка
А. Видаль
87'
Замена
А. Фати
️️️️
А. Гризманн
83'
Желтая карточка
А. Гризманн
Замена
Аллан
️️️️
Д. Демме
80'
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кальехон
74'
66'
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Л. Инсинье
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Н. Семеду
55'
Замена
Артур
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
54'
Травма
Д. Мертенс
53'
50'
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
П. Зелински
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
23
Артуро Видаль
АП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Артур
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
4-1-2-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
44
Манолас
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
6
Демме
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
14
Умтити
23
Фирпо
5
Бускетс
11
Ракитич
21
де Йонг
10
Месси
23
Видаль
7
Гризманн
6
Демме
25
Аллан
25
Аллан
6
Демме
7
Кальехон
21
Политано
21
Политано
7
Кальехон
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
7
Гризманн
31
Фати
31
Фати
7
Гризманн
3
Пике
2
Лангле
2
Лангле
3
Пике
11
Ракитич
6
Артур
6
Артур
11
Ракитич
Остались в запасе
Наполи
Барселона
1
Алекс Мерет
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
18
Серхио Акьем
ЛЗ
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Остались в запасе
18
Серхио Акьем
ЛЗ
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Наполи - Барселона
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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