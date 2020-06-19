Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Львов
Мариуполь - Львов: обзор матча 19 июня 2020
Мариуполь
19.06.2020, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 6 тур
3 : 0
Завершен
Львов
90+4'
А. Кащук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Львов
ГОЛ! 1:0!
А. Кащук
90'
+4
Желтая карточка
А. Кащук
88'
85'
Желтая карточка
В. Приймак
82'
Замена
Ю. Кравчук
️️️️
S. Borzenko
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
В. Корниенко
82'
Желтая карточка
П. Полегенько
69'
66'
Замена
M. Iacovelli
️️️️
Ж. Бопесу
Желтая карточка
С. Яворский
64'
Замена
А. Кащук
️️️️
Д. Топалов
64'
Замена
️️️️
В. Чурко
64'
61'
Замена
W.
️️️️
Н. Ныч
Замена
I. Tyshchenko
️️️️
В. Федорчук
56'
Замена
Д. Дава
️️️️
С. Горбунов
56'
Желтая карточка
С. Чоботенко
51'
46'
Замена
В. Приймак
️️️️
J. Lima
45'
Желтая карточка
Ж. Бопесу
42'
Желтая карточка
А. Братков
21'
Желтая карточка
Н. Ныч
Желтая карточка
В. Федорчук
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
86
Ruslan Fomin
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
30
Jonatan Lima
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
11
Никита Татарков
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
18
Welves
ЦФ
4-4-2
1
9
Корниенко
13
Яворский
44
Чоботенко
28
Полегенько
12
Топалов
15
Мишнев
20
Горбунов
5
Федорчук
11
Чурко
86
4-3-3
29
Сарнавский
18
Братков
33
33
Гончар
90
95
Бопесу
30
11
Богунов
10
15
Ныч
11
Татарков
20
Горбунов
5
Дава
5
Дава
20
Горбунов
9
Корниенко
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Корниенко
5
Федорчук
19
19
5
Федорчук
12
Топалов
7
Кащук
7
Кащук
12
Топалов
33
5
Кравчук
5
Кравчук
33
30
5
Приймак
5
Приймак
30
95
Бопесу
14
14
95
Бопесу
15
Ныч
18
18
15
Ныч
Остались в запасе
Мариуполь
Львов
33
Artem Pospelov
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
94
Герман Пеньков
ВР
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Мариуполь - Львов
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Львов
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+