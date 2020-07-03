Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Ворскла
Львов - Ворскла: обзор матча 03 июля 2020
Львов
03.07.2020, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ворскла
55'
M. Iacovelli
75'
S. Borzenko
89'
Д. Кравчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Ворскла
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кравчук
Замена
В. Приймак
️️️️
Чина
77'
ГОЛ! 2:0!
S. Borzenko
75'
Желтая карточка
И. Гончар
70'
Замена
Е. Клименчук
️️️️
Ж. Бопесу
70'
Замена
И. Гончар
️️️️
Ю. Кравчук
69'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
A.
56'
ГОЛ! 1:0!
M. Iacovelli
Пас отдал
Чина
55'
Желтая карточка
Р. Сабино
52'
Желтая карточка
Н. Татарков
45'
+1
23'
Желтая карточка
Д. Кравчук
Желтая карточка
M. Iacovelli
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
95
Жоэль Бопесу
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
89
Чина
ПВ
11
Никита Татарков
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Юрий Козыренко
АП
13
Oleg Vlasov
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
5
Владислав Приймак
ЦЗ
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
30
Jonatan Lima
ЦП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
3-3-1-3
29
Сарнавский
33
18
Братков
5
Кравчук
5
Сабино
95
Бопесу
11
Богунов
89
Чина
14
10
11
Татарков
1-1-1-2
77
Исенко
18
Павлюк
38
Челядин
7
Козыренко
21
Кравчук
13
89
Чина
5
Приймак
5
Приймак
89
Чина
5
Кравчук
33
Гончар
33
Гончар
5
Кравчук
95
Бопесу
22
Клименчук
22
Клименчук
95
Бопесу
10
19
Оливейра
19
Оливейра
10
Остались в запасе
Львов
Ворскла
94
Герман Пеньков
ВР
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
30
Jonatan Lima
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
30
Jonatan Lima
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Львов - Ворскла
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Львов
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+