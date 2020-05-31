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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Львов
Ворскла - Львов: обзор матча 31 мая 2020
Ворскла
31.05.2020, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Львов
13'
И. Кане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Львов
Замена
E. Sehic
️️️️
В. Кулач
90'
+2
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Р. Степанюк
84'
83'
Замена
Ж. Бопесу
️️️️
Н. Татарков
Замена
N. Yakubu
️️️️
D. Vasin
80'
Желтая карточка
А. Скляр
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Кане
Пас отдал
Д. Пуцлин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ворскла - Львов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
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Ворскла
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