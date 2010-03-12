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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 12 марта 2010
Шальке-04
12.03.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
47'
Эду
55'
К. Кураньи
50'
С. Таски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
Замена
К. Мориц
️️️️
П. Клюге
Замена
Ч. Марика
️️️️
А. Глеб
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Гебхарт
Желтая карточка
С. Таски
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 2:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Х. Вестерманн
ГОЛ! 1:1!
С. Таски
Пас отдал
З. Кузманович
ГОЛ! 1:0!
Эду
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Эду
️️️️
Ж. Матип
Желтая карточка
Б. Хеведес
17'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
32
Жоэль Матип
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
26
Лукас Шмитц
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Сами Хедира
(К)
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
16
Вестерманн
5
Бордон
5
Хеведес
13
Рафинья
32
Матип
11
Ракитич
24
Клюге
26
Шмитц
8
Фарфан
22
Кураньи
4-4-2
13
Леманн
28
Треш
35
Таски
5
Нидермайер
3
Молинаро
10
Гебхарт
8
Кузманович
28
Хедира
11
Глеб
18
Какау
88
Погребняк
8
Фарфан
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Фарфан
24
Клюге
18
Мориц
18
Мориц
24
Клюге
32
Матип
16
Эду
16
Эду
32
Матип
10
Гебхарт
13
Руди
13
Руди
10
Гебхарт
11
Глеб
19
Марика
19
Марика
11
Глеб
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
33
Матиас Шобер
ВР
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
3
Рикардо Осорио
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Посещаемость:
60000 из 61973 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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