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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Орландо Сити
Колорадо - Орландо Сити: обзор матча 08 марта 2020
Колорадо
08.03.2020, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Орландо Сити
64'
Ю. Намли
82'
К. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Орландо Сити
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Мюллер
Пас отдал
А. Переа
73'
Замена
Руан
️️️️
К. Смит
ГОЛ! 1:0!
Ю. Намли
Пас отдал
K. Rosenberry
64'
Замена
Д. Рубио
️️️️
А. Синъясики
62'
Желтая карточка
Ю. Намли
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
24
Кайл Смит
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Колорадо
15
Andre Rawls
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
29
Santiago Patiño
ЦФ
4-5-1
1
2
3
5
Абубакар
23
Винс
3
Акоста
19
Николсон
7
Намли
11
Синъясики
19
85
Камара
4-1-3-2
1
Галлезе
3
Карлос
6
Янссон
21
Шлегель
24
Смит
32
Мендес
8
Моутинью
30
Урсо
8
Переа
13
Акинделе
91
Мичел
11
Синъясики
11
Рубио
11
Рубио
11
Синъясики
24
Смит
13
Руан
13
Руан
24
Смит
Остались в запасе
Колорадо
Орландо Сити
15
Andre Rawls
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
29
Santiago Patiño
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
15
Andre Rawls
ВР
33
Deklan Wynne
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Остались в запасе
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
29
Santiago Patiño
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Колорадо - Орландо Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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