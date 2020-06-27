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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Санкт-Пельтен
Аустрия - Санкт-Пельтен: обзор матча 27 июня 2020
Аустрия
27.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
2 : 5
Завершен
Санкт-Пельтен
18'
Б. Пихлер
36'
К. Моншейн
32'
Р. Любичич
44'
D. Schutz
61'
G. Davies
63'
G. Davies
83'
A. Cariús
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Санкт-Пельтен
86'
Желтая карточка
L.
83'
ГОЛ! 2:5!
A. Cariús
82'
Замена
I. Ouedraogo
️️️️
N. Meister
Замена
M. Madl
️️️️
F. Klein
79'
74'
Замена
D. Drescher
️️️️
А. Мухамедбегович
74'
Замена
A. Cariús
️️️️
K. Schulz
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
К. Моншейн
70'
Замена
M. Sax
️️️️
A. GrÃ¼nwald
70'
63'
ГОЛ! 2:4!
G. Davies
Пас отдал
Р. Любичич
Замена
В. Демаку
️️️️
Д. Прокоп
62'
Замена
П. Виммер
️️️️
М. Саркария
62'
61'
ГОЛ! 2:3!
G. Davies
Пас отдал
D. Schutz
59'
Замена
G. Davies
️️️️
M. Ambichl
Желтая карточка
Д. Прокоп
48'
44'
ГОЛ! 2:2!
D. Schutz
Пас отдал
K. Schulz
ГОЛ! 2:1!
К. Моншейн
36'
32'
ГОЛ! 1:1!
Р. Любичич
Пас отдал
K. Schulz
ГОЛ! 1:0!
Б. Пихлер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
10
Доминик Прокоп
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
8
Martin Rasner
ЦП
8
Michael Ambichl
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
0
G. Davies
ЦП
4
Dominik Hofbauer
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
0
I. Ouedraogo
ЦФ
4-5-1
1
Пенц
17
6
Боркович
14
Палмер-Браун
15
Звиршитц
8
Джегго
10
11
Саркария
11
Пихлер
10
Прокоп
14
Моншейн
3-5-2
1
33
17
Мухамедбегович
4
Кларер
8
20
10
Любичич
44
8
7
Бурк
0
17
30
30
17
10
Прокоп
6
Демаку
6
Демаку
10
Прокоп
10
7
7
10
11
Саркария
8
Виммер
8
Виммер
11
Саркария
14
Моншейн
34
34
14
Моншейн
17
Мухамедбегович
29
29
17
Мухамедбегович
8
0
0
8
44
77
77
44
0
0
0
0
Остались в запасе
Аустрия
Санкт-Пельтен
99
Мирко Кос
ВР
25
Томас Эбнер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
23
Kilian Kretschmer
ВР
4
Dominik Hofbauer
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
25
Томас Эбнер
ЦП
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
4
Dominik Hofbauer
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Санкт-Пельтен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
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