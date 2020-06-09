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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер: обзор матча 09 июня 2020
Санкт-Пельтен
09.06.2020, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Адмира Ваккер
40'
Р. Кершбаум
87'
D. Toth
89'
P. Petlach
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
89'
ГОЛ! 0:3!
P. Petlach
Пас отдал
С. Пейнтсил
88'
Замена
M. Maier
️️️️
М. Юльманн
87'
ГОЛ! 0:2!
D. Toth
Пас отдал
С. Пейнтсил
84'
Замена
D. Toth
️️️️
E. Hoffer
79'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
С. Бакиш
Замена
С. Инголич
️️️️
M. Schimpelsberger
64'
Замена
К. Бурк
️️️️
I. Ouedraogo
64'
Желтая карточка
M. Ambichl
63'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кершбаум
31'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
4'
Желтая карточка
P. Petlach
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
27
Michael Schimpelsberger
ЦП
8
Michael Ambichl
ЦП
4
Dominik Hofbauer
ЦП
0
G. Davies
ЦП
38
Christoph Messerer
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
0
I. Ouedraogo
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦП
3
Марио Павелич
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
6
Daniel Petrovic
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
70
Мухаммед Чам
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
3-4-3
1
55
Мейсль
4
Кларер
29
27
4
0
8
0
77
38
3-5-2
1
23
6
4
Айву
47
Лукачевич
5
Кершбаум
6
Лакнер
23
Юльманн
3
Павелич
12
Бакиш
16
27
25
Инголич
25
Инголич
27
0
7
Бурк
7
Бурк
0
16
10
10
16
23
Юльманн
22
22
23
Юльманн
12
Бакиш
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
12
Бакиш
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер
23
Kilian Kretschmer
ВР
6
Daniel Petrovic
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
70
Мухаммед Чам
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
6
Daniel Petrovic
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
30
Онурхан Бабуску
ЦП
70
Мухаммед Чам
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
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Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
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2021.07.09 19:48
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2019.06.29 20:06
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2019.06.11 13:29
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2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
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2017.06.12 08:55
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