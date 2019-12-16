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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Денизлиспор
Трабзонспор - Денизлиспор: обзор матча 16 декабря 2019
Трабзонспор
16.12.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Денизлиспор
59'
У. Родальега
83'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Денизлиспор
83'
ГОЛ! 0:2!
У. Родальега
59'
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Пас отдал
И. Айссати
56'
Желтая карточка
М. Юмлу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Денизлиспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Денизлиспор
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
2-2-3
57
Новак
27
Перейра
7
Соса
12
Оби Микел
9
Серлот
15
Старридж
9
Нвакаеме
2-3-2
22
Юмлу
19
Бергдич
77
Барроу
10
Шахан
14
Айссати
23
Родальега
9
Сако
Остались в запасе
Трабзонспор
Денизлиспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Трабзонспор - Денизлиспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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