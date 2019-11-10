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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Денизлиспор
Бешикташ - Денизлиспор: обзор матча 10 ноября 2019
Бешикташ
10.11.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Денизлиспор
70'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Денизлиспор
Желтая карточка
Г. Генюл
83'
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
А. Льяич
70'
66'
Желтая карточка
И. Сакей
18'
Желтая карточка
М. Барроу
Желтая карточка
Д. Эркин
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Денизлиспор
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Денизлиспор
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кариус
4
Руис
5
Ребошу
77
Генюл
88
Эркин
21
Вида
6
Эль-Ненни
13
Хатчинсон
22
Льяич
17
Йылмаз
5
Диаби
3-4-1
19
Бергдич
22
Юмлу
22
Сэпунару
10
Шахан
14
Айссати
77
Барроу
5
Сакей
23
Родальега
Остались в запасе
Бешикташ
Денизлиспор
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
17
Мехмет Акйюз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Бешикташ - Денизлиспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
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