Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хиберниан
Рейнджерс - Хиберниан: обзор матча 05 февраля 2020
Рейнджерс
05.02.2020, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Хиберниан
84'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Хиберниан
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаджи
Пас отдал
К. Голдсон
84'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
8
Мэтт Полстер
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Хиберниан
1
Адам Богдан
ВР
7
Дэрил Хорган
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
3-2-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
2
Тавернье
37
Эрфилд
10
Дэвис
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
2-3
1
Марсиано
3
Уиттакер
5
Джексон
11
Ньюэлл
19
Аллан
40
Омеонга
Остались в запасе
Рейнджерс
Хиберниан
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
8
Мэтт Полстер
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Адам Богдан
ВР
7
Дэрил Хорган
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
8
Мэтт Полстер
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
7
Дэрил Хорган
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Рейнджерс - Хиберниан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Хиберниан
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+