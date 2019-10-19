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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Абердин
Мазервелл - Абердин: обзор матча 19 октября 2019
Мазервелл
19.10.2019, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Абердин
15'
С. Косгров
53'
Н. МакГинн
53'
Н. МакГинн
60'
З. Винер
60'
З. Винер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Абердин
90'
+3
Желтая карточка
С. Маккена
Желтая карточка
L. David Grimshaw
90'
Желтая карточка
Л. Гримшоу
90'
89'
Замена
️️️️
S. Gleeson
73'
Замена
️️️️
D. Campbell
72'
Желтая карточка
З. Винер
72'
Желтая карточка
З. Винер
Замена
️️️️
D. Cole
61'
60'
ГОЛ! 0:5!
З. Винер
Пас отдал
S. Logan
60'
ГОЛ! 0:4!
З. Винер
Пас отдал
Ш. Логан
Замена
️️️️
J. Hylton
56'
54'
Замена
️️️️
К. Макленнан
53'
ГОЛ! 0:3!
Н. МакГинн
53'
ГОЛ! 0:2!
Н. МакГинн
Замена
️️️️
B. Mugabi
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Косгров
Пас отдал
Г. Ли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
29
Марк Гиллеспи
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Peter Hartley
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
16
Лайам Гримшоу
ЦП
4
Liam David Grimshaw
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
14
James Scott
ЦП
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
25
Jamie Semple
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
20
Tomas Cerny
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
8
Stephen Gleeson
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-5-2
29
Гиллеспи
31
Галлахер
2
Тейт
22
5
16
Гримшоу
4
31
Полворт
14
16
Кэмпбелл
9
17
3-2-1-4
1
Льюис
4
Консидайн
2
Логан
5
Девлин
22
Ли
26
Винер
38
МакГинн
9
Косгров
11
17
Галлахер
21
Уилсон
15
15
14
14
44
44
8
8
16
16
11
Макленнан
11
Макленнан
Остались в запасе
Мазервелл
Абердин
31
Тревор Карсон
ВР
16
Christian Ilic
ЦП
25
Jamie Semple
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Томаш Черны
ВР
20
Tomas Cerny
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
16
Christian Ilic
ЦП
25
Jamie Semple
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
20
Tomas Cerny
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Мазервелл - Абердин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
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