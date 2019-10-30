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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Антверпен
Генк - Антверпен: обзор матча 30 октября 2019
Генк
30.10.2019, среда, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Антверпен
68'
М. Саматта
90+6'
С. Берге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Антверпен
ГОЛ! 2:0!
С. Берге
Пас отдал
Д. Лукуми
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
Пас отдал
Б. Хейнен
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
Антверпен
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
3-3-1-3
28
Кук
6
Деваст
26
Лукуми
21
Уронен
24
Де Норре
8
Хейнен
16
Берге
10
Ито
77
Ндонгала
25
Саматта
30
Онуачу
2-2
26
Болат
29
Худт
2
Де Лат
70
Мбокани
87
Миральяс
Остались в запасе
Генк
Антверпен
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Остались в запасе
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Генк - Антверпен
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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