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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 09 февраля 2020
ПСЖ
09.02.2020, воскресенье, 23:05
Франция. Лига 1, 24 тур
4 : 2
Завершен
Лион
22'
А. Ди Мария
38'
К. Мбаппе
47'
Маршал (АГ)
79'
Э. Кавани
52'
М. Терье
59'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
90'
+2
Желтая карточка
Марсело
90'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Ди Мария
85'
ГОЛ! 4:2!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
79'
77'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Терье
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Икарди
76'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ю. Дракслер
65'
59'
ГОЛ! 3:2!
М. Дембеле
Пас отдал
К. Токо Экамби
56'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Маршал
56'
Замена
К. Тете
️️️️
Р. Шерки
52'
ГОЛ! 3:1!
М. Терье
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Маршал
47'
Желтая карточка
П. Кимпембе
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Менье
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
И. Гуйе
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
3
Курзава
3
Кимпембе
6
Керер
12
Менье
5
Гуйе
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
4-2-1-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
64
Денайе
6
Марсело
21
Маршал
23
Мендес
29
Тусар
10
Ауа
10
Шерки
11
Терье
9
Дембеле
11
Ди Мария
5
Паредес
5
Паредес
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Дракслер
9
Икарди
10
Кавани
10
Кавани
9
Икарди
10
Шерки
2
Тете
2
Тете
10
Шерки
11
Терье
11
Траоре
11
Траоре
11
Терье
21
Маршал
9
Экамби
9
Экамби
21
Маршал
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ПСЖ - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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