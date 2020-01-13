Введите ваш ник на сайте
Материалы

ПСЖ - Монако

12.01.2020, Воскресенье, 23:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 3 Франция. Лига 1, 20 тур ПСЖ - Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 3:1 Монако
13 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Монако 0:4 ПСЖ
Суперкубок Франции 2018

4 августа, суббота 15:00 ПСЖ 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
33 тур
15 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 7:1 Монако
14 тур
26 ноября, воскресенье 23:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
Финал
31 марта, суббота 22:05 ПСЖ 3:0 Монако
Суперкубок Франции 2017

29 июля, суббота 22:00 Монако 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
26 апреля, среда 22:05 ПСЖ 5:0 Монако
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
Финал
1 апреля, суббота 22:00 Монако 1:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
3 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Монако 3:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
4 тур
30 августа, воскресенье 22:00 Монако 0:3 ПСЖ
Франция. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Монако 0:0 ПСЖ
9 тур
5 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Монако 1:1 ПСЖ
6 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
7 мая, суббота 21:00 Монако 1:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
Финал
1 мая, суббота 22:45 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 ПСЖ 0:1 Монако
5 тур
13 сентября, воскресенье 23:00 Монако 2:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:0 Монако
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Монако
8 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
...
  • Читайте нас: 