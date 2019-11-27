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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Боруссия Д
Барселона - Боруссия Д: обзор матча 27 ноября 2019
Барселона
27.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
29'
Л. Суарес
33'
Л. Месси
67'
А. Гризманн
77'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Боруссия Д
Замена
М. Ваге
️️️️
Л. Суарес
90'
+1
85'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ю. Вайгль
Замена
А. Видаль
️️️️
И. Ракитич
78'
77'
ГОЛ! 3:1!
Д. Санчо
Пас отдал
Ю. Брандт
76'
Замена
Д. Загаду
️️️️
Л. Пищек
74'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Желтая карточка
С. Бускетс
71'
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Месси
67'
Желтая карточка
Л. Месси
51'
46'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Н. Шульц
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
29'
Замена
А. Гризманн
️️️️
У. Дембеле
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Барселона
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
23
Фирпо
2
Лангле
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
3-3-1-2
1
Бюрки
14
Шульц
25
Аканджи
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Вайгль
22
Геррейру
28
Витсель
18
Ройс
8
Брандт
9
Суарес
22
Ваге
22
Ваге
9
Суарес
11
Ракитич
23
Видаль
23
Видаль
11
Ракитич
10
Дембеле
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Дембеле
14
Шульц
19
Санчо
19
Санчо
14
Шульц
26
Пищек
23
Загаду
23
Загаду
26
Пищек
5
Вайгль
27
Гетце
27
Гетце
5
Вайгль
Остались в запасе
Барселона
Боруссия Д
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Барселона - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
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