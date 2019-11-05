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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Интер
Боруссия Д - Интер: обзор матча 05 ноября 2019
Боруссия Д
05.11.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
3 : 2
Завершен
Интер
51'
А. Хакими
64'
Ю. Брандт
77'
А. Хакими
5'
Л. Мартинес
40'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Интер
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Т. Азар
88'
Замена
Л. Пищек
️️️️
Д. Санчо
82'
Желтая карточка
Т. Азар
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Хакими
Пас отдал
Д. Санчо
77'
73'
Замена
М. Политано
️️️️
Р. Лукаку
68'
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Весино
ГОЛ! 2:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
П. Алькасер
64'
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Гетце
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Хакими
Пас отдал
М. Гетце
51'
48'
Желтая карточка
А. Кандрева
46'
Замена
В. Лазаро
️️️️
К. Бираги
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Весино
Пас отдал
А. Кандрева
30'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
1'
Желтая карточка
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Боруссия Д
1
Эрик Эльшлегель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
14
Шульц
15
Хуммельс
25
Аканджи
2
Хакими
5
Вайгль
28
Витсель
9
Азар
27
Гетце
19
Санчо
8
Брандт
4-1-3-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
2
Годин
3
Бираги
77
Брозович
87
Кандрева
15
Весино
23
Барелла
9
Лукаку
10
Мартинес
9
Азар
22
Геррейру
22
Геррейру
9
Азар
19
Санчо
26
Пищек
26
Пищек
19
Санчо
27
Гетце
9
Алькасер
9
Алькасер
27
Гетце
3
Бираги
19
Лазаро
19
Лазаро
3
Бираги
15
Весино
8
Сенси
8
Сенси
15
Весино
9
Лукаку
21
Политано
21
Политано
9
Лукаку
Остались в запасе
Боруссия Д
Интер
1
Эрик Эльшлегель
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Эрик Эльшлегель
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Боруссия Д - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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