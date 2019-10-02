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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Генк - Наполи
Генк - Наполи: обзор матча 02 октября 2019
Генк
02.10.2019, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Наполи
Замена
Б. Хейнен
️️️️
Я. Хаджи
90'
+2
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Т. Бонгонда
89'
78'
Желтая карточка
Ф. Руис
72'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Милик
65'
Желтая карточка
А. Милик
58'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Эльмас
Желтая карточка
Д. Ито
50'
33'
Замена
К. Малку
️️️️
М. Руй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-2-3-1
28
Кук
46
Куэста
26
Лукуми
21
Меле
21
Уронен
16
Берге
17
Грошовски
10
Бонгонда
10
Хаджи
10
Ито
25
Саматта
4-3-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Эльмас
8
Руис
25
Аллан
11
Лосано
30
Милик
7
Кальехон
10
Хаджи
8
Хейнен
8
Хейнен
10
Хаджи
10
Бонгонда
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
10
Бонгонда
6
Мариу Руй
24
Малку
24
Малку
6
Мариу Руй
30
Милик
12
Льоренте
12
Льоренте
30
Милик
99
Эльмас
10
Мертенс
10
Мертенс
99
Эльмас
Остались в запасе
Генк
Наполи
26
Мартен Вандевордт
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Генк - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Цегека Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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