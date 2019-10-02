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Главный судья:
Иштван Ковач
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Генк - Наполи

02.10.2019, Среда, 19:55 мск Генк, стадион Кристал Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига чемпионов, 2 тур Генк - Наполи
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 4 1 1 13:8 +5 13
2. Наполи 6 3 3 0 11:4 +7 12
3. Зальцбург 6 2 1 3 16:13 +3 7
4. Генк 6 0 1 5 5:20 -15 1
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