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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Бавария
Тоттенхэм - Бавария: обзор матча 01 октября 2019
Тоттенхэм
01.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 7
Завершен
Бавария
12'
Х. Сон
61'
Г. Кейн (П)
15'
Й. Киммих
45'
Р. Левандовски
53'
С. Гнабри
55'
С. Гнабри
83'
С. Гнабри
87'
Р. Левандовски
88'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бавария
88'
ГОЛ! 2:7!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Толиссо
87'
ГОЛ! 2:6!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Коутиньо
83'
ГОЛ! 2:5!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Алькантара
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Уинкс
81'
72'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Боатенг
71'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Алли
71'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Т. Н'Домбеле
64'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Г. Кейн
61'
55'
ГОЛ! 1:4!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Толиссо
53'
ГОЛ! 1:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Б. Павар
Желтая карточка
Г. Кейн
46'
46'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Алаба
45'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Толиссо
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
42'
25'
Желтая карточка
С. Гнабри
15'
ГОЛ! 1:1!
Й. Киммих
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
М. Сиссоко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
17
Сиссоко
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
7
Сон
8
Алли
9
Кейн
4-1-1-3-1
1
Нойер
28
Павар
25
Зюле
5
Алаба
17
Боатенг
6
Киммих
8
Толиссо
7
Гнабри
11
Коутиньо
21
Коман
9
Левандовски
22
Н'Домбеле
24
Эриксен
24
Эриксен
22
Н'Домбеле
8
Алли
7
Моура
7
Моура
8
Алли
4
Уинкс
9
Ламела
9
Ламела
4
Уинкс
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
17
Боатенг
88
Мартинес
88
Мартинес
17
Боатенг
5
Алаба
6
Алькантара
6
Алькантара
5
Алаба
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бавария
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Тоттенхэм - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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