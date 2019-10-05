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Тоттенхэм - Бавария

01.10.2019, Вторник, 22:00 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 2 тур Тоттенхэм - Бавария
Товарищеские матчи 2019

31 июля, среда 21:30 Тоттенхэм 2:2
(6:5)п		 Бавария
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 6 0 0 24:5 +19 18
2. Тоттенхэм 6 3 1 2 18:14 +4 10
3. Олимпиакос 6 1 1 4 8:14 -6 4
4. Црвена Звезда 6 1 0 5 3:20 -17 3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 октября 2019, 17:10

    баварцы ай да молодцы!!!

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    Рейтинг: +4486

    Snek 1 октября 2019, 23:52

    Хоккей мать его!

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    Рейтинг: +884

    Мы ЦСКА 1 октября 2019, 23:45

    8-й будет?)

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Мы ЦСКА 1 октября 2019, 23:46

    Наверное )))

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 октября 2019, 23:41

    2:5 нормально

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 октября 2019, 23:38

    В том сезоне реально случайно выполз тотенхэм в финал в лч в этом году пойди ка попробуй обыграй олимпиакос и црвену. А Бавария уже вас шатанула.

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    Рейтинг: +884

    Мы ЦСКА > dinar7777dinar 1 октября 2019, 23:44

    Тоттенхэм говно в этом сезоне... кубковый матч с ноунеймом показал его состояние

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    Рейтинг: +884

    Мы ЦСКА 1 октября 2019, 23:22

    от блин... хотел поставить на голы Кейна и Сапата из Аталанты... и не стал..... епрст

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 октября 2019, 22:25

    2:3

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > andrej-lucevich 1 октября 2019, 23:41

    Ну ещё парочку надо было голов то накинуть в пользу Баварии )))

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