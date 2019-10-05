Тоттенхэм - Бавария

баварцы ай да молодцы!!!
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|31 июля, среда
|21:30
|Тоттенхэм
|2:2
(6:5)п
|Бавария
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|24:5
|+19
|18
|2.
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|18:14
|+4
|10
|3.
|Олимпиакос
|6
|1
|1
|4
|8:14
|-6
|4
|4.
|Црвена Звезда
|6
|1
|0
|5
|3:20
|-17
|3
баварцы ай да молодцы!!!
8-й будет?)
Наверное )))
2:5 нормально
В том сезоне реально случайно выполз тотенхэм в финал в лч в этом году пойди ка попробуй обыграй олимпиакос и црвену. А Бавария уже вас шатанула.
Тоттенхэм говно в этом сезоне... кубковый матч с ноунеймом показал его состояние
от блин... хотел поставить на голы Кейна и Сапата из Аталанты... и не стал..... епрст
2:3
Ну ещё парочку надо было голов то накинуть в пользу Баварии )))