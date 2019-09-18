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Лига чемпионов
Боруссия - Барселона
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Судьи
Главный судья:
Овидиу Хацеган (Арад)
Материалы
18 сентября 2019
08:37
Тер Стеген отбил четыре пенальти из шести. Он повторил результат Пятова
8
00:01
Лига чемпионов. «Боруссия» Д и «Барселона» обошлись без голов, Месси впервые в сезоне вышел на поле
10
17 сентября 2019
21:32
Лига чемпионов. Дортмундская «Боруссия» дома примет «Барселону»
21:16
Витсель, Санчо, Ройс – в основе «Боруссии» на матч с «Барселоной»; Фати, Суарес, Гризманн выйдут у гостей
2
07:03
Вальверде: «Участие Месси? Объявлю в день матча»
1
16 сентября 2019
15:31
Месси включен в заявку «Барсы» на матч с «Боруссией»
3
Боруссия - Барселона
17.09.2019, Вторник, 22:00 мск
Дортмунд, стадион
Сигнал Идуна Парк
Трансляция:
Матч! Футбол 2
Лига чемпионов, 1 тур
Боруссия
-
Барселона
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Комментарии (1)
Группа F
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Барселона
6
4
2
0
9:4
+5
14
2.
Боруссия Д
6
3
1
2
8:8
0
10
3.
Интер
6
2
1
3
10:9
+1
7
4.
Славия П
6
0
2
4
4:10
-6
2
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+2556
andrej-lucevich
17 сентября 2019, 19:34
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