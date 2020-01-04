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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Брага
Белененсеш - Брага: обзор матча 04 января 2020
Белененсеш
04.01.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 7
Завершен
Брага
32'
С. Варела
8'
Р. Орта
22'
Р. Орта
84'
Р. Фонте
90+1'
Р. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Брага
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Р. Фонте
84'
ГОЛ! 1:3!
Р. Фонте
Пас отдал
Р. Эшгайю
38'
Желтая карточка
Франсержио
ГОЛ! 1:2!
С. Варела
32'
22'
ГОЛ! 0:2!
Р. Орта
Желтая карточка
С. Варела
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
7
Лика
ЦП
66
Нуну Коэльо
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Брага
1
Матеус
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Франсержио
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Белененсеш
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
2-2-2
37
Силва
14
Дайо
7
Лика
66
Коэльо
18
Варела
9
Кассьерра
3-1-1-1-2
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Секейра
2
Виана
6
Палинья
15
Франсержио
21
Орта
26
Паулинью
7
Тринкау
Остались в запасе
Белененсеш
Брага
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
12
Тиагу Са
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Белененсеш - Брага
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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